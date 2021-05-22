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Романчук принес Украине второе "золото" на чемпионате Европы по плаванию

Киев • УНН

 • 11735 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Украинский пловец Михаил Романчук во второй раз стал триумфатором чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Будапеште, передает УНН со ссылкой на Федерацию плавания Украины.

Романчук принес Украине второе "золото" на чемпионате Европы по плаванию

Что известно

После победы в заплыве на 1500 метров вольным стилем, 24-летний Романчук вырвал "золото" на дистанции 800 м.

Детали

Основными конкурентами Романчука в борьбе за победу были представители Норвегии и Италии - Генрик Кристиансен и Грегорио Пальтриньери соответственно.

Итальянец стал вторым, уступив 1,01 с, а Кристиансен в призеры не попал. Тройку замкнул еще один итальянец Габриэле Детти.

Также в финале боролся еще один украинец - 29-летний Сергей Фролов. Он финишировал последним.

Дополнение

Для Романчука - это четвертое "золото" в карьере на чемпионатах Европы, и второе именно на этом турнире. А 800 метров стала первой дистанцией, где украинец получил звание двукратного чемпиона Европы.

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