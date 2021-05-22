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Романчук приніс Україні друге "золото" на чемпіонаті Європи з плавання

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Український плавець Михайло Романчук вдруге став тріумфатором чемпіонату Європи з плавання, який триває у Будапешті, передає УНН з посиланням на Федерацію плавання України.

Романчук приніс Україні друге "золото" на чемпіонаті Європи з плавання

Що відомо

Після перемоги у запливі на 1500 метрів вільним стилем, 24-річний Романчук вирвав "золото" на дистанції 800 м.

Деталі

Основними конкурентами Романчука у боротьбі за перемогу були представники Норвегії та Італії – Генрік Крістіансен і Грегоріо Пальтріньєрі відповідно.

Італієць став другим, поступившись 1,01 с, а Крістіансен до призерів не потрапив. Трійку замкнув ще один італієць Габріеле Детті.

Також у фіналі змагався ще один українець - 29-річний Сергій Фролов. Він фінішував останнім.

Доповнення

Для Романчука - це четверте "золото" в кар'єрі на чемпіонатах Європи, і друге саме на цьому турнірі. А 800 метрів стала першою дистанцією, де українець здобув звання дворазового чемпіона Європи.

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