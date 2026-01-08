Роксолана Пыртко о Маланке и колядниках в ТРЦ "Spartak": как зимние традиции звучат в городе
Киев • УНН
Во львовском СТРЦ Spartak после Маланки появились колядники, сочетая городской ритм с народной музыкой. Это стало продолжением рождественской программы, включавшей Резиденцию Святого Николая и вертеп.
В львовском ТРЦ "Spartak" зимние праздники в этом году получили живое продолжение — после Маланки в пространстве центра появились колядники. На несколько дней торгово-развлекательная локация превратилась в место, где современный городской ритм соединился с народной музыкой, пением и узнаваемыми рождественскими образами, передает УНН.
Колядники проходили по галереям центра, останавливаясь у атриумов и популярных локаций. Посетители — семьи с детьми, молодежь и люди старшего возраста — включались в происходящее: слушали коляды, снимали видео, реагировали улыбками и аплодисментами. Для многих это стало нетипичным, но ярким проявлением традиций, которые обычно ассоциируются с домашним или публичным пространством, а не с торговым центром.
По словам СЕО ТРЦ "Spartak" Роксоланы Пыртко, объединение Маланки и колядников стало осознанным решением в рамках зимней программы. Она отмечает, что центр поддерживает форматы, позволяющие украинской культуре оставаться частью повседневной городской жизни, а не только элементом официальных праздничных мероприятий.
Праздничные события стали логичным продолжением рождественской программы ТРЦ "Spartak". Ранее здесь работала Резиденция Святого Николая у главной елки, проходили тематические активности для детей и готовился традиционный вертеп. Как подчеркивает Роксолана Пыртко, ключевым принципом остается открытость — участие в таких событиях не требует специальных приглашений и доступно для всех посетителей.
Роксолана Пыртко также отмечает, что формат открытых культурных мероприятий в ТРЦ "Spartak" будет развиваться и дальше. Маланка и колядники показали, что даже в коммерческом пространстве возможно создать атмосферу общности, где традиция не выглядит формальностью, а звучит естественно и актуально.