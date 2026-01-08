Роксолана Пиртко про Маланку і колядників у СТРЦ "Spartak": як зимові традиції звучать у місті
Київ • УНН
У львівському СТРЦ Spartak після Маланки з'явилися колядники, поєднуючи міський ритм з народною музикою. Це стало продовженням різдвяної програми, що включала Резиденцію Святого Миколая та вертеп.
У львівському СТРЦ Spartak зимові свята цього року отримали живе продовження — після Маланки у просторі центру з’явилися колядники. Торгово-розважальний майданчик на кілька днів перетворився на місце, де сучасний міський ритм поєднався з народною музикою, співом і впізнаваними різдвяними образами, передає УНН.
Колядники проходили галереями центру, зупиняючись біля атріумів і популярних локацій. Відвідувачі — сім’ї з дітьми, молодь і старші люди — долучалися до дійства: слухали коляди, знімали відео, реагували усмішками й оплесками. Для багатьох відвідувачів це стало нетиповим, але яскравим проявом традицій, які зазвичай відбуваються у родинному або публічному просторі, а не в межах торгового центру.
За словами СЕО СТРЦ "Spartak" Роксолани Пиртко, поєднання Маланки й колядників було свідомим рішенням у межах зимової програми. Вона зазначає, що центр підтримує формати, які дозволяють українській культурі залишатися частиною повсякденного міського життя, а не лише елементом офіційних святкових подій.
Святкові заходи стали логічним продовженням різдвяної програми СТРЦ "Spartak". Раніше тут працювала Резиденція Святого Миколая біля головної ялинки, відбувалися тематичні активності для дітей та готувався традиційний вертеп. Як підкреслює Роксолана Пиртко, ключовим принципом залишається відкритість — участь у таких подіях не потребує спеціальних запрошень і доступна для всіх відвідувачів.
Роксолана Пиртко також наголошує, що формат відкритих культурних подій у СТРЦ "Spartak" розвиватиметься й надалі. Маланка та колядники показали, що навіть у комерційному просторі можливо створити атмосферу спільності, де традиція не виглядає формальністю, а звучить природно й актуально.