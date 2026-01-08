Роксолана Пиртко про Маланку і колядників у СТРЦ "Spartak": як зимові традиції звучать у місті

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 8186 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 13428 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 17636 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 13842 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 13134 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 11282 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 16828 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13052 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 49520 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 38774 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
94%
728мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція разом з партнерами готує план дій на випадок захоплення Гренландії США8 січня, 07:04 • 10336 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 32542 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 32108 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 31466 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 15888 перегляди
Публікації
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 5180 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 17625 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 66181 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 70870 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 74113 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 32287 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 37570 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 62232 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 81406 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 122870 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Financial Times

Роксолана Пиртко про Маланку і колядників у СТРЦ "Spartak": як зимові традиції звучать у місті

Київ • УНН

 • 256 перегляди

У львівському СТРЦ Spartak після Маланки з'явилися колядники, поєднуючи міський ритм з народною музикою. Це стало продовженням різдвяної програми, що включала Резиденцію Святого Миколая та вертеп.

Роксолана Пиртко про Маланку і колядників у СТРЦ "Spartak": як зимові традиції звучать у місті

У львівському СТРЦ Spartak зимові свята цього року отримали живе продовження — після Маланки у просторі центру з’явилися колядники. Торгово-розважальний майданчик на кілька днів перетворився на місце, де сучасний міський ритм поєднався з народною музикою, співом і впізнаваними різдвяними образами, передає УНН.

Колядники проходили галереями центру, зупиняючись біля атріумів і популярних локацій. Відвідувачі — сім’ї з дітьми, молодь і старші люди — долучалися до дійства: слухали коляди, знімали відео, реагували усмішками й оплесками. Для багатьох відвідувачів це стало нетиповим, але яскравим проявом традицій, які зазвичай відбуваються у родинному або публічному просторі, а не в межах торгового центру.

За словами СЕО СТРЦ "Spartak" Роксолани Пиртко, поєднання Маланки й колядників було свідомим рішенням у межах зимової програми. Вона зазначає, що центр підтримує формати, які дозволяють українській культурі залишатися частиною повсякденного міського життя, а не лише елементом офіційних святкових подій.

Святкові заходи стали логічним продовженням різдвяної програми СТРЦ "Spartak". Раніше тут працювала Резиденція Святого Миколая біля головної ялинки, відбувалися тематичні активності для дітей та готувався традиційний вертеп. Як підкреслює Роксолана Пиртко, ключовим принципом залишається відкритість — участь у таких подіях не потребує спеціальних запрошень і доступна для всіх відвідувачів.

Роксолана Пиртко також наголошує, що формат відкритих культурних подій у СТРЦ "Spartak" розвиватиметься й надалі. Маланка та колядники показали, що навіть у комерційному просторі можливо створити атмосферу спільності, де традиція не виглядає формальністю, а звучить природно й актуально.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Новий рік
Роксолана Пиртко
Львів