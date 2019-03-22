Семью крымского татарина отпустили из управления ФСБ в Крыму

"Стало известно, что семью Куртдеде отпустили, и они (члены семьи - ред.) возвращаются домой. Активисты направляются к ним", - проинформировали правозащитники.

Как сообщал УНН, силовики пришли с обыском в дом крымского татарина Акима Куртдеде в г. Белогорск в оккупированном Крыму. После следственного действия его семью вывезли в управление ФСБ.

Напомним, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия выселяет крымских татар и заселяет полуостров россиянами.