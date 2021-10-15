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Семья Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов

Семья Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов

Киев  •  УНН

 • 20059 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Семья экс-министра экологии Николая Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Люди, которые известны в нашей стране, они продолжают отказываться от лицензий, которые они в свое время получали. На сегодня мы можем поблагодарить семью Злочевских, они отказались от двух лицензий на углеводороды”, — сказал Данилов.

Дополнение

Напомним, экс-министру экологии Николай Злочевский сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

В июне прошлого года НАБУ и САП разоблачили “на горячем” трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 Генеральной прокуратурой в Национального бюро по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

В 2021 году стало известно, что Злочевский переоформил компании по добыче полезных ископаемых на дочерей Анну и Карину.

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