Родина Злочевського відмовилась від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Родина ексміністра екології Миколи Злочевського відмовилася від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Люди, які є відомими в нашій країні, вони продовжують відмовлятися від ліцензій, які вони свого часу отримували. На сьогодні ми можемо подякувати родині Злочевських, вони відмовилися від двох ліцензій на вуглеводні”, — сказав Данілов.
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Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.
У червні минулого року НАБУ та САП викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології.
У 2021 році стало відомо, що Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на доньок Анну та Карину.