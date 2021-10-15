Родина Злочевського відмовилась від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів

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“Люди, які є відомими в нашій країні, вони продовжують відмовлятися від ліцензій, які вони свого часу отримували. На сьогодні ми можемо подякувати родині Злочевських, вони відмовилися від двох ліцензій на вуглеводні”, — сказав Данілов.

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Нагадаємо, ексміністру екології Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього.

У червні минулого року НАБУ та САП викрили “на гарячому” трьох осіб, одразу після надання 5 млн дол. неправомірної вигоди для подальшої передачі керівникові САП, аби той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до Національного бюро за підслідністю, в частині, що стосувалася ексміністра екології.

У 2021 році стало відомо, що Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на доньок Анну та Карину.