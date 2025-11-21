Родила ребенка и оставила его у мусорника: полиция начала расследование в отношении 15-летней жительницы Житомира
Правоохранители Житомира расследуют обнаружение новорожденного ребенка у мусорника 19 ноября. Полиция установила, что ребенка родила 15-летняя девушка.
Правоохранители Житомира расследуют факт обнаружения новорожденного ребенка возле мусорника вечером 19 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Житомирской области.
Детали
По данным полиции, 19 ноября, около 18:15 местная жительница обнаружила младенца неподалеку от мусорника на улице Покровской. Она сообщила о находке в полицию, а те вызвали на место происшествия медиков.
Мальчика госпитализировали, а полицейские начали розыск его матери. Также следователи начали досудебное расследование с предварительной квалификацией по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.
Правоохранители обработали записи с камер видеонаблюдения неподалеку от места происшествия, опросили возможных свидетелей, провели ряд других розыскных мероприятий и установили, что ребенка родила 15-летняя житомирянка.
В связи с этим в семье девушки работают ювенальные полицейские.
В рамках досудебного расследования запланирован ряд экспертных исследований, в том числе относительно психического состояния девушки, а также установление отца ребенка
