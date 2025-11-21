Народила дитину та залишила її біля смітника: поліція почала розслідування щодо 15-річної жительки Житомира
Київ • УНН
Правоохоронці Житомира розслідують виявлення новонародженої дитини біля смітника 19 листопада. Поліція встановила, що дитину народила 15-річна дівчина.
Деталі
За даним поліції, 19 листопада, близько 18:15 місцева жителька виявила немовля неподалік смітника на вулиці Покровській. Вона повідомила про знахідку в поліцію, а ті викликали на місце події медиків.
Хлопчика ушпиталили, а поліцейські розпочали розшук його матері. Також слідчі розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.
Правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження неподалік місця події, опитали можливих свідків, провели низку інших розшукових заходів та встановили, що дитину народила 15-річна житомирянка.
У зв’язку з цим в родині дівчини працюють ювенальні поліцейські.
У межах досудового розслідування заплановано низку експертних досліджень, у тому числі щодо психічного стану дівчини, а також встановлення батька дитини
