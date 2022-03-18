Родственники белорусского солдата рассказали, что их сын отмывает военную технику от человеческих останков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Недавно белорусский военный позвонил родителям с незнакомого номера с просьбой привезти лекарств против рвоты и тошноты под Гомель. Он рассказал, что отмывает российские танки от человеческих останков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание “Наша Ніва”.
Детали
Родственники солдата-срочника сообщили, что их сын позвонил к ним с незнакомого номера с просьбой передать под Гомель лекарства против рвоты и тошноты.
Из содержания разговора известно, что родители подумали, что их сын в украинском плену и ранен, поэтому сразу сказали: “Давай говори как есть, почему ты не в своей части, зачем тебе лекарства, где ты находишься?"
Оказалось, что военнослужащий в районе Комарина, под Гомелем, и вместе с другими солдатами срочной службы участвует в восстановлении подбитой и сломанной российской техники.
А лекарства против рвоты ему нужны потому, что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях.
Солдат сообщил, что в технике фрагменты человеческих тел, останков, от чего ребят тошнит.
Добавим
Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 14 000 человек.