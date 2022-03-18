Родичі білоруського солдата розповіли, що їх син відмиває військову техніку від людських решток
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Нещодавно білоруський військовий зателефонував батькам з незнайомого номера з проханням привезти ліків проти блювоти та нудоти під Гомель. Він розповів, що відмиває російські танки від людських решток. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Наша Ніва”.
Деталі
Родичі солдата-строковика повідомили, що їх син подзвонив до них з незнайомого номера з проханням передати під Гомель ліки проти блювоти та нудоти.
Зі змісту розмови відомо, що батьки подумали, що їх син в українському полоні і поранений, тому одразу сказали: “Давай кажи як є, чому ти не у своїй частині, навіщо тобі ліки, де ти перебуваєш?”
Виявилося, що військовослужбовець у районі Комаріна, під Гомелем, і разом з іншими солдатами термінової служби бере участь у відновленні підбитої та зламаної російської техніки.
А ліки проти блювоти йому потрібні тому, що вони з хлопцями відмивають техніку, яка постраждала в боях.
Солдат повідомив, що у техніці фрагменти людських тіл, останків, від чого хлопців нудить.
Додамо
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 14 000 осіб.