Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили приблизно 14 000 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 14 000 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з 24.02 до 17.03 такі:
особового складу - приблизно 14 000 осіб,
танків ‒ 444 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1435 од.,
артилерійських систем – 201 од.,
РСЗВ - 72 од.,
засоби ППО - 43 од.,
літаків – 86 од.,
гелікоптерів – 108 од.,
автомобільної техніки - 864 од.,
кораблі/катери - 3 од.,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11,
спеціальна техніка - 10.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
Нагадаємо
16 березня завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України було знищено 10 повітряних цілей окупантів: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три гелікоптери та БПЛА оперативно-тактичного рівня.