За поточну добу українській війська знищили 16 цілей противника різного типу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються. Окрім цього, українській війська знищили 16 цілей противника різного типу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
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За попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.
Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.
Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі - здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.
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В Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети зруйнувалася та загорілася багатоповерхівка.