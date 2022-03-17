За текущие сутки украинской войска уничтожили 16 целей противника различного типа

Детали

За предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация по типа еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется.

Враг, не имея успеха в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве осуществляют кибератаки, физически знищуюють ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

Добавим

В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты разрушилась и загорелась многоэтажка.