За текущие сутки украинской войска уничтожили 16 целей противника различного типа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются. Кроме этого, украинской войска уничтожили 16 целей противника различного типа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
За предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация по типа еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется.
Враг, не имея успеха в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.
Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве осуществляют кибератаки, физически знищуюють ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.
Добавим
В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты разрушилась и загорелась многоэтажка.