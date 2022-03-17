Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли примерно 14 000 человек

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24.02 по 17.03 такие:

личного состава - примерно 14 000 человек,

танков ‒ 444 ед.,

боевых бронированных машин - 1435 ед.,

артиллерийских систем - 201 ед.,

РСЗО - 72 ед.,

средства ПВО - 43 ед.,

самолетов - 86 ед.,

вертолетов - 108 ед.,

автомобильной техники - 864 ед.,

корабли/катера - 3 ед.,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11,

специальная техника - 10.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!"— Написали в штабе.

Напомним

16 марта благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины было уничтожено 10 воздушных целей оккупантов: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.