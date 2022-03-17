Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли примерно 14 000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 14 000 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24.02 по 17.03 такие:
личного состава - примерно 14 000 человек,
танков ‒ 444 ед.,
боевых бронированных машин - 1435 ед.,
артиллерийских систем - 201 ед.,
РСЗО - 72 ед.,
средства ПВО - 43 ед.,
самолетов - 86 ед.,
вертолетов - 108 ед.,
автомобильной техники - 864 ед.,
корабли/катера - 3 ед.,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11,
специальная техника - 10.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!"— Написали в штабе.
Напомним
16 марта благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины было уничтожено 10 воздушных целей оккупантов: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.