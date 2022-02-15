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Работа ПриватБанка и Ощадбанка возобновлена после DDOS-атак

Работа ПриватБанка и Ощадбанка возобновлена после DDOS-атак

Киев • УНН

 • 21107 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Украине возобновили работу вебресурсов ПриватБанка и Ощадбанка после DDOS-атак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Детали

“Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдается мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины”, — говорится в сообщении.

В Госслужбе спецсвязи напомнили, что в частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов Приватбанка и Ощадбанка. Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Цитата

“По состоянию на 19:30 работа банковских вебресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке”, — отмечается сообщении.

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В пресс-службе Приватбанка сообщили, что он выдержал DDoS-атаку в течение нескольких часов.

"В течение одного часа во время атаки некоторые сервисы (АТМ, ТСО) не работали. Начиная с 16:30 эти сервисы восстановлены. На данный момент мы наблюдаем нестабильность в доступе к Приват24. ПриватБанк принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить доступ ко всем нашим услугам”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В работе мобильных приложений Приват24 и Ощад 24/7 произошел сбой.

Также, как сообщал УНН, сайт Министерства обороны Украины перестал работать.

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