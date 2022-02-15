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Роботу ПриватБанку та Ощадбанку відновлено після DDOS-атак

Роботу ПриватБанку та Ощадбанку відновлено після DDOS-атак

Київ • УНН

 • 21110 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Україні відновили роботу вебресурсів ПриватБанку та Ощадбанку після DDOS-атак. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Деталі

“Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України”, — йдеться в повідомленні.

У Держслужбі спецзв’язку нагадали, що зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів Приватбанку та Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Цитата

“Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб’єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці”, — зазначається повідомленні.

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У пресслужбі ПриватБанку повідомили, що він витримав DDoS-атаку протягом кількох годин.

“Протягом однієї години під час атаки деякі сервіси (АТМ, ТСО) не працювали. Починаючи з 16:30 ці сервіси відновлено. На даний момент ми спостерігаємо нестабільність в доступі до Приват24. ПриватБанк вживає усіх необхідних заходів, щоб забезпечити доступ до всіх наших послуг”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

У роботі мобільних додатків Приват24 та Ощад 24/7 стався збій.

Також, як повідомляв УНН, сайт Міністерства оборони України перестав працювати.

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