Рабочая неделя в Украине начнется с дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На большей территории Украины в ближайшие двое суток ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
В ближайшие двое суток в Украине, кроме восточной части, в среду на Левобережье кратковременные дожди, грозы. Завтра, 6 мая, в западных областях местами значительные дожди, а во вторник в Карпатах с мокрым снегом.
Температура ночью 7-12°, днем 13-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях ночью 3-9° тепла, днем 8-13°, в Карпатах 0-5° тепла.
Напомним, из-за ливней ожидается подъем уровня воды в реках.