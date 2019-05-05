Робочий тиждень в Україні почнеться з дощів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На переважній території України у найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі та грозі. Про УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
У найближчі дві доби в Україні, крім східної частини, у середу на Лівобережжі короткочасні дощі, окремі грози. Завтра, 6 травня, в західних областях подекуди значні дощі, а у вівторок в Карпатах з мокрим снігом.
Температура вночі 7-12°, вдень 13-19°, у східній частині 20-25°; у західних областях вночі 3-9° тепла, вдень 8-13°, у Карпатах 0-5° тепла.
Нагадаємо, через зливи очікується підйом рівня води в річках.