На річках України очікується підйом рівня води
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Синоптики попереджають по підйом рівня води на водоймах України. Про це УНН повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Внаслідок випадіння значних опадів, очікуються підйоми рівнів води (над поточними рівнями) на 0,3-1,0 м 5-6 травня на річках Закарпаття та 6-7 травня на річках басейнів Прута та Сірета без негативних наслідків", - повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, 5 травня, у західних областях України дощі, вдень на крайньому заході місцями значні дощі, у північних та місцями центральних областях вночі невеликий короткочасний дощ, місцями грози; на решті території без істотних опадів.
Вітер очікується переважно південний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні, крім східної частини, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, у західних областях 14-19°.