На реках Украины ожидается подъем уровня воды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Синоптики предупреждают по подъем уровня воды на водоемах Украины. Об этом УНН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"В результате выпадения значительных осадков, ожидаются подъемы уровней воды (над текущими уровнями) на 0,3-1,0 м 5-6 мая на реках Закарпатья и 6-7 мая на реках бассейнов Прута и Сирет без негативных последствий", - сообщили в ДСНС.
Как сообщал УНН, 5 мая, в западных областях Украины дожди, днем на крайнем западе местами значительные дожди, в северных и местами центральных областях ночью небольшой кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, в западных областях 14-19°.