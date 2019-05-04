Завтра Україну частково накриє дощем
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Завтра на території України очікується хмарна з проясненнями погода, подекуди - дощі з грозами. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"У західних областях дощі, вдень на крайньому заході місцями значні дощі, у північних та місцями центральних областях вночі невеликий короткочасний дощ, місцями грози; на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.
Вітер очікується переважно південний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні, крім східної частини, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, у західних областях 14-19°.
Раніше УНН повідомляв, що українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.