Завтра Украину частично накроет дождем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Завтра на территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода, местами - дожди с грозами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"В западных областях дожди, днем на крайнем западе местами значительные дожди, в северных и местами центральных областях ночью небольшой кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, в западных областях 14-19°.
Ранее УНН сообщал, что украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.