Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На утро, по состоянию на 8:10, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспекте Любомира Гузара, на улицах Жилянской, Борщаговской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Александра Довженко, Автозаводской, Семена Скляренко, Ивана Выговского и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, улице Братиславской, проспекте Освободителей, бульваре Перова и на Харьковском шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона, Южном, Метро - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, на 30 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,47 грн/долл.