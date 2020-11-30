Рабочая неделя в столице началась с пробок

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 64991 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103945 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109195 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122710 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155387 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201980 просмотра

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. На утро, по состоянию на 8:10, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспекте Любомира Гузара, на улицах Жилянской, Борщаговской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Александра Довженко, Автозаводской, Семена Скляренко, Ивана Выговского и на бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, улице Братиславской, проспекте Освободителей, бульваре Перова и на Харьковском шоссе.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона, Южном, Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, на 30 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,47 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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