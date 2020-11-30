Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,47 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Станом на 30 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.468100 грн за долар;
33.959600 грн за євро;
0.373570 грн за російський рубль;
37.953700 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 29 листопада курс долара та євро - зріс, коли рубль та фунт - впали.