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18 березня, 17:51 • 95678 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,47 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,47 грн/долар

Київ • УНН

 • 13120 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Станом на 30 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.468100 грн за долар;

33.959600 грн за євро;

0.373570 грн за російський рубль;

37.953700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 29 листопада курс долара та євро - зріс, коли рубль та фунт - впали.

Українські Національні Новини

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