Официальный курс гривны установлен на уровне 28,47 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на 30 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,47 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.468100 грн за доллар;
33.959600 грн за евро;
0.373570 грн за российский рубль;
37.953700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 ноября курс доллара и евро - вырос, когда рубль и фунт - упали.