Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Так, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Любомира Гузара, на вулицях Жилянській, Борщагівській.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицькій, Олександра Довженка, Автозаводській, Семена Скляренка, Івана Виговського та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, вулиці Братиславській, проспекті Визволителів, бульварі Перова та на Харківському шосе.

Рух на мостах - Дарницькому, Північному, Патона, Південному, Метро — ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, на 30 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,47 грн/дол.



