Рабочая неделя в столице началась с пробок

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 27630 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 48772 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 66174 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 80745 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120979 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111079 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137383 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144578 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130107 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130175 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Рабочая неделя в столице началась с пробок

Рабочая неделя в столице началась с пробок

Киев  •  УНН

 • 11905 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Борщаговской, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.

Водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.

Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкрй, Короленковской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улицах Центральной Хоткевича, Братиславской, Миропольской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Дарницком, Южном, Северном, Патона мостах затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, неделя на части Украины начнется без дождей.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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