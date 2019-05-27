Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Борщаговской, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.
Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкрй, Короленковской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улицах Центральной Хоткевича, Братиславской, Миропольской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Дарницком, Южном, Северном, Патона мостах затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, неделя на части Украины начнется без дождей.