Тиждень на частині України розпочнеться без дощів

КИЇВ. 27 травня. УНН. На частині території України у понеділок, 27 травня, очікується погода без опадів, лише вдень на заході, півночі і в центральній частині країни короткочасні дощі з грозами. Повітря вдень прогріється до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.