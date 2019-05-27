Тиждень на частині України розпочнеться без дощів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. На частині території України у понеділок, 27 травня, очікується погода без опадів, лише вдень на заході, півночі і в центральній частині країни короткочасні дощі з грозами. Повітря вдень прогріється до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"27 травня в Україні без опадів, лише вдень в західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - сказали синоптики.
Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.
У Києві 27 травня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.
Додамо, нинішнє літо буде теплим із зливами та градом.