Неделя на части Украины начнется без дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. На части территории Украины в понедельник, 27 мая, ожидается погода без осадков, лишь днем на западе, севере и в центральной части страны кратковременные дожди с грозами. Воздух днем прогреется до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"27 мая в Украине без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза", - сказали синоптики.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.
В Киеве 27 мая ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 25°.
Добавим, нынешнее лето будет теплым с ливнями и градом.