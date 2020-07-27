Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. По состоянию на 8:05 в Киеве заметное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на правом берегу осложнения движения заметны на улице Набережно-Рыбальской, улице Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе. Пробки заметны на улице Елены Телиги, Жилянской, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского. Частично затруднено движение Голосеевским проспектом.
На левом берегу заметное незначительное затруднение движения по проспекту Бажана, на улице Раисы Окипной, бульваре Перова.
Движение Северным мостом, Южным мостом и мостом Метро частично затруднено в сторону правого берега. По Дарницкому мосту и мосту Патона можно проехать свободно.
Как сообщалось в УНН, на выходных на Броварском проспекте в Киеве произошла масштабная ДТП с пострадавшими.