Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 91425 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107282 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112141 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142280 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113700 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136444 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103148 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102700 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104958 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102233 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. По состоянию на 8:05 в Киеве заметное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, на правом берегу осложнения движения заметны на улице Набережно-Рыбальской, улице Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе. Пробки заметны на улице Елены Телиги, Жилянской, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского. Частично затруднено движение Голосеевским проспектом.

На левом берегу заметное незначительное затруднение движения по проспекту Бажана, на улице Раисы Окипной, бульваре Перова.

Движение Северным мостом, Южным мостом и мостом Метро частично затруднено в сторону правого берега. По Дарницкому мосту и мосту Патона можно проехать свободно.

Как сообщалось в УНН, на выходных на Броварском проспекте в Киеве произошла масштабная ДТП с пострадавшими.

Украинские Национальные Новости

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