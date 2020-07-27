Робочий тиждень у Києві почався із заторів

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19 березня, 18:42 • 54517 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 105933 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 103462 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118916 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 125121 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120771 перегляди

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19 березня, 06:32 • 157493 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124889 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123979 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Станом на 8:05 у Києві помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, на правому березі ускладнення руху помітне на вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе. Затори помітні на вулиці Олени Теліги, Жилянській, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського. Частково ускладнено рух Голосіївським проспектом.

На лівому березі помітне незначне ускладнення руху проспектом Миколи Бажана, вулицею Раїси Окіпної, бульварі Перова.

Рух Північним мостом, Південним мостом та мостом Метро частково ускладнено у бік правого берега. Дарницьким мостом та мостом Патона можна проїхати вільно.

Як повідомлялося в УНН, на вихідних на Броварському проспекті у Києві сталась масштабна ДТП із потерпілими.

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