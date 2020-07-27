Робочий тиждень у Києві почався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Станом на 8:05 у Києві помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, на правому березі ускладнення руху помітне на вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе. Затори помітні на вулиці Олени Теліги, Жилянській, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського. Частково ускладнено рух Голосіївським проспектом.
На лівому березі помітне незначне ускладнення руху проспектом Миколи Бажана, вулицею Раїси Окіпної, бульварі Перова.
Рух Північним мостом, Південним мостом та мостом Метро частково ускладнено у бік правого берега. Дарницьким мостом та мостом Патона можна проїхати вільно.
Як повідомлялося в УНН, на вихідних на Броварському проспекті у Києві сталась масштабна ДТП із потерпілими.