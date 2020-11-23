Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят проспект Победы, улица Борщаговская, проспект Валерия Лобановского, проспект Любомира Гузара, улица Николая Гринченко, улица Михаила Бойчука, Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская, проспект Героев Сталинграда, улица Богатырская, улица Полярная, проспект Правды и улица Семена Скляренко.
Также затруднено движение на проспекте Академика Глушкова, Надднепрянском шоссе, Большой Окружной дороге, улице Новой, улице Юрия Ильенко, улице Елены Телиги и улице Кирилловской.
На левом берегу Киева в пробках стоят проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект и проспект Освободителей.
Затруднено движение на Дарницком и Русановском мостах и мосту Патона в направлении правого берега.
Напомним, начало недели в Украине будет сопровождаться мокрым снегом, дождем и ночными "минусами", однако, днем столбики термометров не будут опускаться ниже нуля.