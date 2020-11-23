Робочий тиждень у Києві почався із заторів

Так, у заторах стоять проспект Перемоги, вулиця Борщагівська, проспект Валерія Лобановського, проспект Любомира Гузара, вулиця Миколи Грінченка, вулиця Михайла Бойчука, Набережне шосе, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Богатирська, вулиця Полярна, проспект Правди та вулиця Семена Скляренка.

Також ускладнено рух на проспекті Академіка Глушкова, Наддніпрянському шосе, Великій Окружній дорозі, вулиці Новій, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Олени Теліги та вулиці Кирилівській.

На лівому березі Києва у заторах стоять проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект та проспект Визволителів.

Ускладнено рух на Дарницькому та Русанівському мостах та мосту Патона у напрямку правого берега.

Нагадаємо, початок тижня в Україні супроводжуватиметься мокрим снігом, дощем та нічними "мінусами", однак, вдень стовпчики термометрів не будуть опускатися нижче нуля.