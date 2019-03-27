Рабочие подгруппы по Донбассу собрались в Минске

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в Twitter.

Напомним, Украина обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке.

Ранее представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук сообщил, что с 00:00 часов 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно. Однако, в зоне ООС продолжаются вражеские обстрелы.