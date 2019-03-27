Робочі підгрупи щодо Донбасу зібралися у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Мінську почали засідання робочі підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЗС Білорусі.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в білоруському зовнішньополітичному відомстві в Twitter.
Нагадаємо, Україна звернеться до РФ з вимогою забезпечити режим тиші для закінчення ремонту газопроводу в Красногорівці.
Раніше представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук повідомив, що з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково. Однак, у зоні ООС продовжуються ворожі обстріли.