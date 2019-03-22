Марчук озвучив втрати у зоні ООС з початку весняного перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З 8 березня поточного року станом на сьогодні на Донбасі загинуло п'ятеро військовослужбовців з особового складу Об’єднаних cил. Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час спільного брифінгу з першим заступником голови Верховної Ради, представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ Іриною Геращенко, передає кореспондент УНН.
"За цей час бойові втрати особового складу Обєднаних сил: безповоротні, тобто загиблі – 5, і санітарні, тобто поранені – 15. Всього 20 чоловік. Це всього-на-всього з 8 березня", - сказав Марчук.
Нагадаємо, представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук раніше повідомив, що з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково.
Однак, у зоні ООС продовжуються ворожі обстріли.