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Марчук озвучив втрати у зоні ООС з початку весняного перемир'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. З 8 березня поточного року станом на сьогодні на Донбасі загинуло п'ятеро військовослужбовців з особового складу Об’єднаних cил. Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час спільного брифінгу з першим заступником голови Верховної Ради, представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ Іриною Геращенко, передає кореспондент УНН.

Марчук озвучив втрати у зоні ООС з початку весняного перемир'я

"За цей час бойові втрати особового складу Обєднаних сил: безповоротні, тобто загиблі – 5, і санітарні, тобто поранені – 15. Всього 20 чоловік. Це всього-на-всього з 8 березня", - сказав Марчук.

Нагадаємо, представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук раніше повідомив, що з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково.

Однак, у зоні ООС продовжуються ворожі обстріли.

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