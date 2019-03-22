Марчук озвучив втрати у зоні ООС з початку весняного перемир'я

КИЇВ. 22 березня. УНН. З 8 березня поточного року станом на сьогодні на Донбасі загинуло п'ятеро військовослужбовців з особового складу Об’єднаних cил. Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час спільного брифінгу з першим заступником голови Верховної Ради, представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ Іриною Геращенко, передає кореспондент УНН.