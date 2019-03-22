Марчук озвучил потери в зоне ООС с начала весеннего перемирия

"За это время боевые потери личного состава Объединенных сил: безвозвратные, то есть погибшие - 5, и санитарные, то есть раненые - 15. Всего 20 человек. Это всего-навсего с 8 марта", - сказал Марчук.

Напомним, представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук ранее сообщил, что с 00:00 часов 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно.

Однако, в зоне ООС продолжаются вражеские обстрелы.