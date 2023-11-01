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Делаем больше: в "МХП-Громаді" рассказали, как организовать волонтерское движение в громаде

Киев • УНН

 • 96220 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В благотворительном фонде "МХП-Громаді" поделились опытом организации волонтерского движения в общине на примере кейса по производству окопных свечей, передает УНН.

Делаем больше: в "МХП-Громаді" рассказали, как организовать волонтерское движение в громаде

Детали

Так, недавно благотворительный фонд получил запрос на окопные свечи от 503-го отдельного батальона морской пехоты. В "МХП-Громаді" взвесили необходимое количество и поняли, что для быстрого производства стоит привлечь 200 человек.

«Поэтому всем желающим из соседних организаций мы предложили принять участие в «Мастер-классе по изготовлению окопных свечей», - говорится в сообщении.

После этого было найдено соответствующее помещение, парафин и картон, и приглашен мастер.

«И одним октябрьским вечером после рабочего дня около 200 человек пришли делать это вместе. Принесли 300 банок от консервации - делились, что специально покупали консервы накануне. А еще принесли энергетические батончики, детское питание, окурки свечей, теплые одеяла...», - делятся опытом в "МХП-Громаді".

Четыре часа люди резали, крутили картон, чтобы впоследствии можно было залить парафин и отправить готовые свечи защитникам.

«Эти 4 часа совместной работы согреют наших морских котиков во время холодов», - убеждены в благотворительном фонде.

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Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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