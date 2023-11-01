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Робимо більше: у "МХП-Громаді" розповіли, як організувати волонтерський рух в громаді

Київ • УНН

 • 96220 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У благодійному фонді «МХП-Громаді» поділилися досвідом організації волонтерського руху в громаді на прикладі кейсу з виробництва окопних свічок, передає УНН.

Робимо більше: у "МХП-Громаді" розповіли, як організувати волонтерський рух в громаді

Деталі

Так, нещодавно благодійний фонд отримав запит на окопні свічки від 503-ого окремого батальйону морської піхоти. У «МХП-Громаді» зважили необхідну кількість і зрозуміли, що для швидкого виробництва варто залучити 200 осіб.

«Тож всім охочим з сусідніх організацій ми запропонували взяти участь у «Майстер-класі з виготовлення окопних свічок», - йдеться у повідомленні.

Після цього було знайдено відповідне приміщення, парафін і картон, і запрошено майстра.

«І одного жовтневого вечора після робочого дня близько 200 людей прийшли робити це разом. Принесли 300 банок від консервації - ділилися, що спеціально купували консерви напередодні. А ще принесли енергетичні батончики, дитяче харчування, недопалки свічок, теплі ковдри...», - діляться досвідом у «МХП-Громаді».

Чотири години люди різали, крутили картон, щоб згодом можна було залити парафін і відправити готові свічки захисникам.

«Ці 4 години спільної роботи зігріють наших морських котиків під час холодів», - переконані у благодійному фонді.

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Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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