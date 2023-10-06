На Вінниччині благодійники облаштували укриття для вихованців школи

Деталі

Нині заклад освіти навчає 66 учнів та виховує майже 20 дошкільнят.

«Фінансові можливості громади не дозволяли самостійно обладнати укриття. Тому вони звернулися до нас за допомогою. Ми радо відгукнулися, оскільки знаємо, що це безпека дітей та їхніх учителів і вихователів», - розповіли у «МХП-Зернопродукт».

На реалізацію проєкту «МХП – Громаді» виділив майже 200 тис. грн.

«Упродовж літа кипіла робота - тож результат не забарився: укріплено стіни, встановлено вентиляційну систему, замінено електропроводку, здійснено ізоляційні роботи в приміщенні, установлено двері, біотуалети, обладнано санітарну зону, зроблено все необхідне для відповідного навчання та виховання учнів», - відзвітували у «МХП-Зернопродукт».

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Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.