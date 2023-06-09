Завдяки компанії МХП для учнів ліцею у Ліплявській громаді на Черкащині будують укриття на 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Для початку очного навчання та для захисту дітей у "Ліплявському ліцею" на Черкащині вирішили побудувати укриття на 200 осіб. Ініціаторами будування виступив сільській голова, керівник закладу та батьківський комітет, а зусиллями керівництва компанії “МХП” було закуплено модульні залізобетонні конструкції для облаштування укриття, організовано їх доставку до ліцею та розвантаження, передає УНН.
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“Висловлюємо щиру подяку за сприяння та допомогу в проведенні робіт по встановленню укриття першому заступнику голови правління МХП Юрію Мельнику, директорці БФ "МХП-Громаді" Тетяні Волочай, директорці ПрАТ "Миронівська птахофабрика" Ользі Форостяні, директору ВП "Ліпляве" Олександру Трохимцю, менеджеру БФ "МХП-Громаді" Віталію Очеретяному.
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Щиро дякуємо за те, що проблеми навчання наших школярів не залишилися байдужими для Вас, за співпрацю та таку необхідну сьогодні підтримку. Ця підтримка – свідчення Вашого небайдужого ставлення до діяльності громади і розуміння важливості шкільного навчання", - зазначили у і Ліплявській громаді.
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Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.