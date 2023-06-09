Благодаря компании МХП для учеников лицея в Липлявской громаде Черкасской области строят укрытие на 200 человек

Цитата

“Выражаем искреннюю благодарность за содействие и помощь в проведении работ по установке укрытия первому заместителю председателя правления МХП Юрию Мельнику, директору БФ "МХП-Громаді" Татьяне Волочай, директору ЧАО "Мироновская птицефабрика" Ольге Форостяни, директору ПП "Липлявое" Александру Трохимцу, менеджеру БФ "МХП-Громаді" Виталию Очеретяному.

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Искренне благодарим за то, что проблемы обучения наших школьников не остались равнодушными для Вас, за сотрудничество и столь необходимую сегодня поддержку. Эта поддержка – свидетельство Вашего неравнодушного отношения к деятельности громады и понимания важности школьного обучения", - отметили в Липлявской громаде.

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Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.