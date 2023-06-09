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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Благодаря компании МХП для учеников лицея в Липлявской громаде Черкасской области строят укрытие на 200 человек

Киев • УНН

 • 1139541 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Для начала очного обучения и для защиты детей в "Липлявском лицее" в Черкасской области решили построить укрытие на 200 человек. Инициаторами строительства выступил сельский голова, руководитель учреждения и родительский комитет, а усилиями руководства компании “МХП” были закуплены модульные железобетонные конструкции для обустройства укрытия, организовано их доставку в лицей и разгрузку, передает УНН.

Благодаря компании МХП для учеников лицея в Липлявской громаде Черкасской области строят укрытие на 200 человек

Цитата

“Выражаем искреннюю благодарность за содействие и помощь в проведении работ по установке укрытия первому заместителю председателя правления МХП Юрию Мельнику, директору БФ "МХП-Громаді" Татьяне Волочай, директору ЧАО "Мироновская птицефабрика" Ольге Форостяни, директору ПП "Липлявое" Александру Трохимцу, менеджеру БФ "МХП-Громаді" Виталию Очеретяному.

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Искренне благодарим за то, что проблемы обучения наших школьников не остались равнодушными для Вас, за сотрудничество и столь необходимую сегодня поддержку. Эта поддержка – свидетельство Вашего неравнодушного отношения к деятельности громады и понимания важности школьного обучения", - отметили в Липлявской громаде.

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Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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