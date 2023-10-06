В Винницкой области благотворители обустроили укрытие для воспитанников школы.
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. «Зернопродукт МХП» совместно с благотворительным фондом «МХП- Громаде» обустроил укрытие в Вовчинецком заведении среднего образования в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба «МХП-Зернопродукт», передает УНН.
Детали
Сейчас учебное заведение обучает 66 учеников и воспитывает почти 20 дошкольников.
"Финансовые возможности громады не позволяли самостоятельно оборудовать укрытие. Поэтому они обратились к нам за помощью. Мы с радостью откликнулись, поскольку знаем, что это безопасность детей и их учителей и воспитателей", - рассказали в "МХП-Зернопродукт".
На реализацию проекта "МХП - Громаде" выделил почти 200 тыс. грн.
"В течение лета кипела работа - поэтому результат не заставил себя ждать: укреплены стены, установлена вентиляционная система, заменена электропроводка, осуществлены изоляционные работы в помещении, установлены двери, биотуалеты, оборудована санитарная зона, сделано все необходимое для соответствующего обучения и воспитания учащихся", - отчитались в "МХП-Зернопродукт".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодаря компании МХП для учащихся лицея в Леплявской общине Черкасской строят укрытия на 200 человек
Справка
"МХП–Громаде " – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения ооссии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.