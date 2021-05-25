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Роберто Де Дзерби официально стал новым главным тренером "Шахтера"

Киев • УНН

 • 20809 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Итальянский специалист Роберто Де Дзерби на ближайшие два сезона стал новым главным тренером донецкого "Шахтера", сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт "горняков".

Роберто Де Дзерби официально стал новым главным тренером "Шахтера"

Детали

Так, во вторник, 25 мая итальянский специалист прилетел в Киев и встретился с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

В ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины - тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи.

Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера".

Справка

Роберто Де Дзерби родился 6 июня в Брешии.

Карьеру игрока начинал в молодежной команде "Милана". Выступал за "Монцу" (1998), "Падову" (1998-2000), "Авеллино" (2000-2001; 2008-2009), "Лекко" (2001-2002), "Фоджу" (2002-2004), "Ареццо" (2004-2005), "Катанию" (2005-2006), "Наполи" (2006-2008; 2009-2010), "Брешию" (2008), румынский "Клуж" (2010-2012) и "Тренто" (2013).

Карьера тренера: "Дарфо Боарио" (2013-2014), "Фоджа" (2014-2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017-2018), "Сассуоло" (2018-2021).

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