Колишній лідер "Шахтаря" покинув "Баварію"

Деталі

Влітку Коста був орендований у туринського "Ювентуса" на один сезон і повернувся до складу туринців. "Ювентус" у свою чергу домовився про те, щоб віддати в оренду Косту бразильському клубу "Греміо". 30-річний футболіст повернувся на свою батьківщину та гратиме за команду, вихованцем якої він є.

У цьому сезоні 30-річний атакуючий гравець виступав у Бундеслізі, Лізі чемпіонів, Кубку Німеччини та на клубному чемпіонаті світу, провівши в цілому 20 ігор у футболці мюнхенців. Бразилець змушений був зробити паузу з лютого через мікротріщину.

Доповнення

Коста захищав кольори донецького "Шахтаря" з 2010-го по 2015-й рік. Виграв п'ять титулів переможця чемпіонату України, чотири Суперкубки та три Кубки України.