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Бывший лидер "Шахтера" покинул "Баварию"

Киев • УНН

 • 13811 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Чемпионы Германии по футболу - "Бавария", договорились с полузащитником Дугласом Костой о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Бывший лидер "Шахтера" покинул "Баварию"

Детали

Летом Коста был арендован у туринского "Ювентуса" на один сезон и вернулся в состав туринцев. "Ювентус" в свою очередь договорился о том, чтобы отдать в аренду Коста бразильскому клубу "Гремио". 30-летний футболист вернулся на родину и будет играть за команду, воспитанником которой он является.

В этом сезоне 30-летний атакующий игрок выступал в Бундеслиге, Лиге чемпионов, Кубке Германии и на клубном чемпионате мира, проведя в общей сложности 20 игр в футболке мюнхенцев. Бразилец вынужден был сделать паузу с февраля из-за микротрещины.

Дополнение

Коста защищал цвета донецкого "Шахтера" с 2010-го по 2015-й год. Выиграл пять титулов победителя чемпионата Украины, четыре Суперкубка и три Кубка Украины.

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