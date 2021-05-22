Бывший лидер "Шахтера" покинул "Баварию"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Чемпионы Германии по футболу - "Бавария", договорились с полузащитником Дугласом Костой о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Детали
Летом Коста был арендован у туринского "Ювентуса" на один сезон и вернулся в состав туринцев. "Ювентус" в свою очередь договорился о том, чтобы отдать в аренду Коста бразильскому клубу "Гремио". 30-летний футболист вернулся на родину и будет играть за команду, воспитанником которой он является.
В этом сезоне 30-летний атакующий игрок выступал в Бундеслиге, Лиге чемпионов, Кубке Германии и на клубном чемпионате мира, проведя в общей сложности 20 игр в футболке мюнхенцев. Бразилец вынужден был сделать паузу с февраля из-за микротрещины.
Дополнение
Коста защищал цвета донецкого "Шахтера" с 2010-го по 2015-й год. Выиграл пять титулов победителя чемпионата Украины, четыре Суперкубка и три Кубка Украины.