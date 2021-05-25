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Роберто Де Дзербі офіційно став новим головним тренером "Шахтаря"

Київ • УНН

 • 20809 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Італійський фахівець Роберто Де Дзербі на найближчі два сезони став новим головним тренером донецького "Шахтаря", повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт "гірників".  

Роберто Де Дзербі офіційно став новим головним тренером "Шахтаря"

Деталі 

Так, у вівторок, 25 травня італійський фахівець прилетів до Києва і зустрівся з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

У ході дводенного візиту Роберто Де Дзербі ознайомиться з інфраструктурою в столиці України – тренувальним комплексом "гірників" у Святошині та НСК "Олімпійський", де команда проводить свої домашні матчі.

Італієць став 34-м головним тренером в історії "Шахтаря".

Довідково 

Роберто Де Дзербі народився 6 червня в Брешії.

Кар’єру гравця починав у молодіжній команді "Мілана". Виступав за "Монцу" (1998), "Падову" (1998–2000), "Авелліно" (2000–2001; 2008–2009), "Лекко" (2001–2002), "Фоджу" (2002–2004), "Ареццо" (2004–2005), "Катанію" (2005–2006), "Наполі" (2006–2008; 2009–2010), "Брешію" (2008), румунський "Клуж" (2010–2012) і "Тренто" (2013).

Кар'єра тренера: "Дарфо Боаріо" (2013–2014), "Фоджа" (2014–2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017–2018), "Сассуоло" (2018–2021).

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