Роберто Де Дзербі офіційно став новим головним тренером "Шахтаря"

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Так, у вівторок, 25 травня італійський фахівець прилетів до Києва і зустрівся з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

У ході дводенного візиту Роберто Де Дзербі ознайомиться з інфраструктурою в столиці України – тренувальним комплексом "гірників" у Святошині та НСК "Олімпійський", де команда проводить свої домашні матчі.

Італієць став 34-м головним тренером в історії "Шахтаря".

Довідково

Роберто Де Дзербі народився 6 червня в Брешії.

Кар’єру гравця починав у молодіжній команді "Мілана". Виступав за "Монцу" (1998), "Падову" (1998–2000), "Авелліно" (2000–2001; 2008–2009), "Лекко" (2001–2002), "Фоджу" (2002–2004), "Ареццо" (2004–2005), "Катанію" (2005–2006), "Наполі" (2006–2008; 2009–2010), "Брешію" (2008), румунський "Клуж" (2010–2012) і "Тренто" (2013).

Кар'єра тренера: "Дарфо Боаріо" (2013–2014), "Фоджа" (2014–2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017–2018), "Сассуоло" (2018–2021).

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