Роберт Де Ниро сравнил победу Д.Трампа с терактами 11 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Американский актер Роберт Де Ниро поделился впечатлениями от победы кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter, передает УНН.
"Я чувствую себя так же, как после теракта 11 сентября", - отметил Р.де Ниро.
По словам актера, теперь необходимо "просто посмотреть, что произойдет" в США далее. При этом он отметил, что за Д.Трампом "будет наблюдать много, много, много, очень много людей".