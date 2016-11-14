Роберт Де Ніро порівняв перемогу Д.Трампа з терактом 11 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Американський актор Роберт Де Ніро поділився враженнями від перемоги кандидата від республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах в США. Про це він розповів The Hollywood Reporter, передає УНН.
“Я відчуваю себе так само, як після теракту 11 вересня,” — зазначив Р.Де Ніро.
За словами актора, тепер необхідно “просто подивитися, що станеться” в США далі. При цьому він зазначив, що за Д.Трампом “буде спостерігати багато, багато, багато, дуже багато людей”.